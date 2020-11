Schule in Rheinberg : Förderverein macht Schule besser

Rheinberg Die Förderer des Amplonius-Gymnasiums vertagen ihre Hauptversammlung und legen vorab eine Leistungsbilanz vor. Die ist durchaus beachtlich.

Um die Mitglieder aber schon vorab darüber zu informieren, was mit ihren Beiträgen am Amplonius-Gymnasium auf den Weg gekommen ist oder kommen soll, erläutert der Vorstand einige der Vorhaben, die er unterstützt. Der Förderverein beteilige sich regelmäßig finanziell an wiederkehrenden Projekten. Hier werden beispielhaft die Big-Challenge (Englisch), die Mathe-Olympiade, der Schulplaner für die 5er, der Willkommenskaffee, die Kreisau-/Auschwitz-Fahrt, Opern- und Theaterbesuche, die Skifreizeit der Achtklässler, die Abitur -Vorbereitungsfahrt und der Sektempfang der Abitur ienten genannt.

Trotz der Pandemie läuft der Unterricht an der Schule weiter. Damit Schüler und Lehrer geschützt werden, hat der Förderverein ein „Conference-Cam-Kit“ gekauft. So kann eine ganze Klasse in einem Klassenraum zusammen sitzen, der Lehrer befindet sich im Nebenraum oder zu Hause. Der Unterricht findet per Videoübertragung statt. „Das ist sicherlich merkwürdig“, so die Förderer, „aber so sitzen die Schüler im Klassenverband, haben weniger Unterrichtsausfall und müssen nicht allein zu Hause am Tisch sitzen.“ Die Schule sei im digitalen Zeitalter angekommen und baue die Technik aus.