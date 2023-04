Für Schüler mit geistigen Handicaps Landrat besucht die Förderschule

Im Fokus der Bönninghardt-Schule in Alpen stehen mehr als 180 Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in ihrer geistigen Entwicklung. Diese werden in kleinen Klassen nach einem ganzheitlichen Unterrichts- und Förderkonzept während ihrer Schulzeit begleitet. 56 Lehrkräfte für Sonderpädagogik und Fachlehrer für Förderschulen gehen gemeinsam mit 28 Integrationshelferinnen und -helfern sowie Pflegekräften auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder ein. Jetzt hat Ingo Brohl, Landrat der Förderschule des Kreises Wesel einen Besuch abgestattet und mit Vertreterinnen und Vertretern der Schule gesprochen.