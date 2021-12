Solidarität mit den Flutopfern : Zwei Tonnen Baumaterial für die Fluthilfe an der Ahr

Zwei Tonnen Baumaterial für die Fluthilfe an der Ahr

Alpen Die KAB Menzelen engagiert sich seit Monaten bei der Hilfe für Flutopfer an der Ahr. Jetzt hat sie eine Hilfstransport zusammengestellt und dabei viel Unterstützung erfahren.

Die KAB Menzelen hat sich mit einem Hilfstransporter und rund zwei Tonnen Baumaterialien auf den Weg zu einem Verteilungszentrum in Bad Neuenahr gemacht, um die Menschen im Flutgebiet beim Wiederaufbau zu unterstützen. Der Lastwagen wurde der KAB für den guten Zweck von der Fima Alpen Logistik GmbH kostenlos zur Verfügung gestellt, einschließlich der Fahrerin Karina Greutner.

Die ausgewählten Baumaterialien wurden bei der Menzelener Niederlassung des Bauzentrums Swertz bestellt, gekauft und verladen. Niederlassungsleiter Klaus Marschdorf habe „faire Preise kalkuliert“, so die KAB. Außerdem steuerte er Handwerkzeuge zur Verarbeitung der Materialien bei.

Die KAB bedankt sich bei dieser Gelegenheit bei allen, die den Hilfstransport möglich gemacht haben. Sie spricht auch im besonderen den Dank an alle Spender aus, die somit ihren Beitrag dazu geleistet haben, die weiter große Not in den Flutgebieten ein wenig zu lindern.