Skurriler Fund am Flughafen Köln/Bonn US-Amerikaner schmuggelt hunderte Spinnen und Skorpione im Koffer

Knapp 640 Vogelspinnen, Skorpione, Hundertfüßer und Käfer hat der Zoll im Koffer eines Reisenden am Kölner Flughafen entdeckt. Die Tiere sind in den Rheinberger Terrazoo am Melkweg gebracht worden. „Wir haben sie einzeln untergebracht, bestimmt und untersucht, in welchem Zustand sie sind“, sagte Higinio Andrés Ocampo Castillo, Leiter des Reptilienzoos. Einige der Tiere seien giftig. Ob sie in Rheinberg bleiben, steht noch nicht fest: „Das entscheiden der Zoll und das Veterinäramt“, so Castillo. „Deshalb bleiben sie vorerst in Quarantäne.“ 80 Prozent der Fundtiere seien ausgewachsen. Die meisten Spinnen seien etwa acht Zentimeter groß, die Skorpione fünf bis sieben, mit Schwanz bis zu 15 Zentimeter.