5. Sommerfest der Flüchtlingshilfe Alpen : Der Beginn einer neuen Zeitrechnung

Alpen Die Flüchtlingshilfe Alpen wird am Sonntag ihr fünftes Sommerfest feiern. Eingeladen sind alle Geflüchteten, Helfer und Interessierte. Gleichzeitig vollzieht der Verein einen Namenswechsel und richtet den Blick damit noch stärker nach vorne.

Wie in jedem Jahr will die Flüchtlingshilfe mit dieser Veranstaltung Menschen zusammenbringen und neben den vielen Helfern und Geflüchteten neben ihrem Alltag auch einen gemeinsamen Feiertag bieten. „Wir wissen und haben immer wieder erlebt, dass Integration nur gelingen kann, wenn man sich begegnet, sich austauscht und kennenlernt. Integration auf Distanz gibt es nicht. Sie ist immer ein – im wahrsten Sinne des Wortes – Entgegenkommen“, sagt Patrick Depuhl, der Vorsitzende der Flüchtlingshilfe Alpen.

Gefeiert wird in diesem Jahr rund um den Garten und Platz der Unterkunft am Passweg. Vom Bahnhof kommend ist es das nächste Gebäude hinter der neuen Feuerwache. Wer also alte Freunde wieder treffen oder auch erstmals neuen begegnen möchte, „ist auf‘s Herzlichste eingeladen, bei Alpens internationaler Community mitzufeiern“, so Depuhl. Gerne mitgebracht werden können süße oder herzhafte Speisen von Kartoffelsalat über Falafel bis hin zu einem Kuchen. Außerdem bitten die Organisatoren darum, der Umwelt zuliebe Teller und Besteck selbst einzupacken. Den Grill und Getränke, ebenso wie Slush und Popcorn, stellt die Flüchtlingshilfe.