Kommunen am Limit Notruf aus Alpen an die Ampel

Frederik Paul, CDU-Fraktionschef in Alpen, wirft der Ampel in Berlin im Vorfeld des Gipfeltreffens mit den Ländern vor, Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen „allein zu lassen“. Am Mittwoch sprechen die Bundesregierung und die Länderchefs über die Kosten für die Aufnahme von Asylantragstellern.