Jugenliche auf der Suche nach dem Glauben Bei der Tour mit Firmlingen in Assisi trägt auch der Pastor Turnschuhe

Die Firmlinge des Dekanats Xanten aus den Gemeinden St. Ulrich Alpen, St. Peter Rheinberg und St. Viktor Xanten sind zur Vorbereitung auf das Sakrament auf Reisen gegangen – die eine Gruppe nach Rom (wir berichten täglich), die andere nach Assisi. Von dort berichten die Jugendlichen nun in einem Brief, den Pastor Dietmar Heshe (St. Ulrich) kurz vor Antritt der Rückreise am Freitag an die Redaktion weitergeleitet hat.