Alpen : Finns Volltreffer krönt das Familienfest

Foto: Armin Fischer

Alpen Der Familientag beim Junggesellenschützenfest hat sich zum Besuchermagnet entwickelt. Vereine präsentieren sich. Höhepunkt war das Vogelschießen des Schützennachwuchses. Finn Völker siegte. Er machte Lisa Schostok zur Königin.

Es hatte was von einem fröhlich-bunten Jahrmarktstreiben auf dem sonnenüberfluteten Willy- Brandt-Platz. Kinderkarussels, Entenfangen, Spielstationen und Ausprobierstände, Hüpfburgen, Bierstände und eine schöne Kaffee-Kuchen-Tafel im Festzelt prägten die Szenerie des Familientages, der zahlreiche Alpener anlockte.

Am Stand des Evangelischen Jugendheims spielte die vierjährige Viktoria. "Sie wollte heute unbedingt auch Karussell fahren." Anette Trappe fand es "total klasse, dass hier was los ist und da gleich was für kleine Kinder ist." Die Feuerwehr hatte richtige "Löschstände" aufgebaut, wo man mit einem Schlauch Wasser in ein Loch spritzen durfte, um in der "Hierachie" der Feuerwehrleute an der sich füllenden Wassersäule Stück für Stück hochzuklettern.

Der elfjährige Justin "löschte" sich so zum Brandinspektor hoch, seine Schwester stand ihm da kaum nach. "Super", lobte Großmutter Brigitte Wüppermann, die extra aus Bremen zum Pfingstwochenende an den Niederrhein gereist war. "Erst hatten sie keine Lust. Aber dann hab ich ihnen das mit der Feuerwehr erzählt", so die Oma, die nur zwei Worte brauchte, um ihre Begeisterung auszudrücken: "Einfach toll."

Das DRK bot die Möglichkeit, Erste Hilfe an einer Puppe mit Defilibrator, Herzmassage und Atemmaske auszuprobieren. Und beim Tambourcorps Bönninghardt-Saalhoff 1927 konnten Kinder Instrumente ausprobieren, wenn die Musik mal Pause machte. Die zehnjährige Anastasia versuchte sich an einer Querflöte. "Man merkt, wenn der Ton kommt." Sie hatte leichte Probleme, die Lippen richtig anzusetzen. "So, mehr in der Mitte", half ihr die Musikerin Yvonne Völkel. "Dass man zusammen Musik macht - das kann man hier mitnehmen."



Vor vier Jahren hatten die Jungesellenschützen 1680 den Kinderschützentag an Himmelfahrt und den Tag der Jugend auf einen Tag gelegt, um beides zu retten. "Daraus ist ein richtig schönes Familientreffen geworden", sagte Lars Renken vom Organisationsteam. "Wir achten immer, dass für Klein und Groß, Alt und Jung etwas dabei ist. Es geht darum, Spaß zu haben und einen tollen Tag zu verleben." Die Kinder konnten sich mit einer Stempelkarte für die einzelnen Stationen später ein Präsent sichern. "So hat jeder was davon", sagte Renken.

Die Großen genossen die Kaffee-tafel oder wie Walter und Marco Jung in Abwesenheit der drei Enkel beziehungsweise Kinder auch ein kühles Helles. "Ist ein kinderfreundliches Angebot. Von allem was dabei", lobten beide.

Und dann stand im Zelt das spannende Kinderkönigsschießen unter Aufsicht der Schießmeister Ralph Lenzen und "Bello" Bühren auf dem Plan. Sechs junge Kandidaten wollten Kinderkönig werden. Dem Sieger winkt dabei zudem die Möglichkeit, beim Tulpensonntagszug als Karnevalsprinz der Kinder mitzufahren. "Wir wollen gewinnen", sagten Milan, Philipp und Dennis (alle 10) unisono. Dennis hatte sogar einen weiblichen Fan. Lina (10) drückte ihm die Daumen: "Ist'n cooler Typ."

Der 13-jährige Finn Völker wurde von seinen Freunde mit Schlachtrufen angefeuert. "Ich bin jetzt das fünfte Mal dabei. Diesmal muss es klappen", sagte er und hoffte auf das schon lange ersehnte Erfolgserlebnis. Mutter Bianca verfolgte wie alle anderen gespannt den Verlauf. Sie war so aufgeregt wie ihr Sohn. "Er will so gerne auf den Wagen", sagte sie. Über eine Stunde musste Finn warten. Am Ende hatte er dann tatsächlich Glück. Mit dem 156. Schuss drehte er das letzte aller Hölzchen um, die den Vogel farblich ausmachten. Damit geht für Finn ein Traum in Erfüllung: König und später Prinz. Die stolze Mama machte Fotos und drehte Videos. Auf der Zeltbühne wurden der junge König und sein Thron ausgiebig gefeiert. Zur Königin wählte Finn Lisa Schostok. Am Thron sitzen Nils Voigt mit Lara Schostok, Henrik und Kira Nisssing, Tom Fleuren und Linn Marie Völker, Alexander Bötcher und Isabel Koch sowie Maximilian Bötcher und Jannis Reitz.

