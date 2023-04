Feuerwehreinsatz in Alpen Trockner steht in Flammen

Alpen · In einem Einfamilienhaus an der Ringstraße in Alpen ist ein Trockner in Brand geraten. Nach einem ersten Löschversuch der Eigentümer entzündete sich das Gerät im Freien erneut.

30.04.2023, 19:59 Uhr

Die Feuerwehr Alpen löschte den brennenden Trockner (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Im Keller eines Einfamilienhauses in Alpen war am Samstag ein Trockner in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilt, seien erste Löschversuche der Eigentümer so erfolgreich gewesen, dass es gelungen sei, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Trockner ins Freie zu tragen. Dort habe sich das Gerät allerdings erneut entzündet und beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand gestanden. Ein Trupp sei dann unter umluftunabhängigen Atemschutz mit einem S-Rohr zur Brandbekämpfung vorgegangen. Zudem sei der Keller kontrolliert worden. Zum Abschluss sei mit zwei Hochleistungslüftern der Keller von Rauch befreit worden.

(beaw)