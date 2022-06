Feuerwehreinsatz an Sekundarschule Alpen : Schulunterricht wegen Fehlalarm abgebrochen

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag zur Sekundarschule aus (Symbolfoto). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Alpen Der Unterricht an der Sekundarschule in Alpen ist am Donnerstag früher als üblich beendet worden. Der Grund: Eine Brandmeldeanlage hatte Alarm geschlagen.

Ein Brandmeldealarm an der Sekundarschule in Alpen hat am Donnerstag dazu geführt, dass der Schulunterricht abgebrochen werden musste. Wie die Feuerwehr Alpen mitteilte, handelte es sich hierbei um einen Fehlalarm.

Demnach hätten Bauarbeiten den Melder ausgelöst, wodurch um 14.15 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Drei Trupps kontrollierten den Bereich. Hierbei gab es keine Feststellung. Das Ordnungsamt unterstütze die Schule bei der Organisation der Bustransporte nach Abbruch des Unterrichts.

(beaw)