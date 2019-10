Zwei Feuerwehreinsätze in Rheinberg : Brand bei Solvay und Amazon

Zwei Feuerwehreinsätze in Rheinberg

Rheinberg Eine schmorende Isolierung im Solvay-Werk und eine brennende Papierpresse im Amazon-Logistikzentrum haben die Feuerwehr Rheinberg auf den Plan gerufen.

Beim Anfahren einer Turbine im Solvay-Werk hat am Freitag gegen 14 Uhr die Isolierung eines Rohres angefangen zu schmoren. Die Werkfeuerwehr hatte das Geschehen schnell im Griff. Die Rheinberger Feuerwehr wurde nur vorsorglich alarmiert. Menschen waren auch nicht in Gefahr. So war der Einsatz nach nur 20 Minuten beendet.