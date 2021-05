Nächtlicher Fehlalarm : Feuerwehr Rheinberg rückt zu Containerbrand aus

Rheinberg In der Nacht auf Samstag rückte die Feuerwehr Rheinberg aus, um einen möglichen Brand an einem Zigarettenautomaten zu löschen. Der Einsatz entpuppte sich als Fehlalarm.

Die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg ist in der Nacht auf Samstag um 0.30 Uhr zu einem Brandeinsatz mit dem Stichwort „Containerbrand“ alarmiert worden.Ein Bürger hatte eine Rauchentwicklung aus einem Zigarettenautomaten bemerkt und daraufhin die Wehrkräfte alarmiert. An der Einsatzstelle konnte an dem Zigarettenautomaten allerdings keine Rauch- oder Hitzeentwicklung festgestellt werden, so dass die Einsatzstelle der Polizei übergeben wurde und die Feuerwehr Rheinberg nach kürzester Zeit wieder einrücken konnte.