Einsätze für die Feuerwehr Alpen Fehlalarm in Veener Pflegeeinrichtung

Gleich zweimal sind Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Alpen am Montag ausgerückt, weil Brandmeldeanlagen ausgelöst hatten. Morgens wurden sie zum Mühlenweg gerufen, abends wurden sie zu einer Pflegeeinrichtung in Veen alarmiert. In beiden Fällen gab es schnell Entwarnung. So hat ein technischer Defekt um 9.11 Uhr eine Brandmeldeanlage am Mühlenweg ausgelöst, wodurch alle drei Einheiten alarmiert wurden. Ein Trupp kontrollierte den Bereich. Hierbei gab es keine Feststellung. Um 21.31 Uhr löste eine Brandmeldeanlage in einer Pflegeeinrichtung an der Dickstraße in Veen aus. Die Einheit Alpen kontrollierte auch diesen Bereich mithilfe einer Wärmebildkamera, ohne Feststellung.