Ferienlager in Spanien von St. Ulrlich Alpen Volles Programm trotz Hitzewelle

Unter 40 Grad und mehr ächzten die Jugendlichen aus Alpen an der Costa Brava. Mitten in der Hochsaison, gerade als das Ferienlager des Ferienhilfswerks St. Ulrich an dem spanischen Badeort L’Escala weilte, überrollte eine Hitzewelle Südeuropa. Den 15- bis 17-jährigen Urlaubern machte das nichts aus. „Die Jugendlichen hatten großen Spaß und wir hatten einfach ein geiles Camp zusammen“, resümiert der 20-jährige Betreuer Tom Fleuren. „Mein größtes Erfolgserlebnis ist, dass wir trotz der enormen Hitze, die teilweise mittags herrschte, das in der Betreuerkonstellation supergut über die Bühne gebracht haben.“ Inzwischen ist auch das vierte Lager des Alpener Ferienhilfswerks zurück in der Heimat. Hier müssen sich die Reisenden wieder mit Regen arrangieren. Die Erinnerungen an ein „geiles Camp“ und den gemeinsamen Spaß hallen aber noch nach.