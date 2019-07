Ferienkompass Rheinberg : Spontane Wasserspiele beim Ferienspaß des SV Millingen

Rheinberg Der Sportverein nimmt unter dem Motto „Mit Spiel, Spaß und Sport gemeinsam ans Ziel“ am Ferienkompass Rheinberg teil.

29 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren nahmen auf der Platzanlage an der Jahnstraße am Ferienkompassangebot der Jugendabteilung des SV Millingen unter dem Motto „Mit Spiel, Spaß und Sport gemeinsam ans Ziel“ teil. Unter ihnen waren – wie in den vergangenen Jahren – auch wieder Jungen und Mädchen aus der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Orsoy, womit der SV Millingen einen Beitrag zur Integration leistet. Bereits zum elften Mal beteiligte sich der Sportverein am Rheinberger Ferienkompass.