Ferienhilfswerks St. Ulrich : Am Gipfel des Ferienspaßes

Am Gipfel des Ferienspaßes

Alpen 14 Tage Abenteuer stehen bei der Lagerfahrt des Ferienhilfswerks St. Ulrich Alpen ins österreichische Mauterndorf an. Kurz vor Ende erzählen die jugendlichen Urlauber in einem Zwischenfazit von ihren Höhepunkten.

Als echte Alpen-Experten konnten die Jugendlichen des Ferienhilfswerks St. Ulrich die Behauptungen auf der Internetseite www.alpen-guide.de natürlich nicht einfach ungeprüft lassen, dass in Mauterndorf im Salzburger Land der Spaß vorprogrammiert sei. Also machten sie sich auf zur „Testfahrt“ nach Österreich. Auf dem Programm standen 14 Tage Abenteuer in der Natur. Kurz vor Ende der Ferienfreizeit gab’s nun ein Zwischenfazit für die Daheimgebliebenen. Die Experten-Meinung: Mauterndorf ist auf jeden Fall eine Reise wert.