Jugendarbeit in Alpen : Die Sehnsucht nach Sommer lebt

Das Ferienhilfswerk St. Ulrich in Alpen lässt sich trotz Lockdowns die Hoffnung auf den Sommer 2021 nicht nehmen. Es nimmt trotz alledem jetzt Anmeldungen für die Lager entgegen. Foto: Ferienhilfswerk

Alpen Das Ferienhilfswerk St. Ulrich in Alpen hält an den Planungen für seine Lagerfreizeiten für Kinder und Jugendliche im kommenden Jahr fest. Anmeldungen sind vom 6. bis 8. November möglich – allerdings nur kontaktlos per E-Mail.

Momentan mag man angesichts der tobenden Welle an Corona-Neuinfektionen schwerlich an Sommerferien denken. Die Sehnsucht nach Sonne, Meer und Strand ist aber ein schöne Ausflucht aus der momentanen Tristesse im neuerlichen Lockdown, der alle Ebenen des Freizeitsektors mit voller Wucht trifft. Allen Auflagen zum Trotz zieht das Ferienhilfswerks St. Ulrich seine Anmeldung für seine beliebten Lager für Kinder und Jugendliche im kommenden Sommer durch, in der Hoffnung, dass das Virus keinen Strich durch die Ferien macht. Der Vorbehalt bleibt, die Hoffnung lebt.

Ins niederländische Ellemeet, seit Jahren Ziel, führt eine aktionsgeladene Freizeit für acht- bis zwölfjährige Kinder vom 2. bis 16. Juli. Es schließt sich hier eine Familien- und Seniorenfreizeit vom 16. bis 23. Juli an. Für die Zwölf- bis 15-Jährigen geht’s vom 2. bis 17. Juli in die Berge. Zwei Lager für 15- bis 17-jährige Jugendliche locken in den Süden. Zum einen geht’s vom 1. bis 15. August ins spanische Playa de Aro. Das andere Ziel ist Medulin in Kroatien vom 30. Juli bis 13. August.

Info Ein halbes Jahrhundert engagiert für die Jugend Dauerbrenner Das Hilfswerk organisiert seit mehr als 50 Jahren in offener kirchlicher Jugendarbeit Ferienlager für Kinder und Jugendliche im Raum Alpen-Rheinberg-Xanten. Im Laufe eines Jahres sind damit bis zu 70 ehrenamtliche Helfer befasst.

Anmeldungen werden kontaktlos angenommen – von Freitag, 6. November, 18 Uhr, bis Sonntag, 8. November, 18 Uhr. Ellemeet kostet 410 Euro und ist unter ellemeet.fhw@gmail.com zu buchen, Mauterndorf in Österreich (455 Euro) unter mauterndorf.fhw@gmail.com, Playa de Aro in Spanien (585 Euro) unter playadearo.fhw@gmail.com sowie Medulin in Kroatien (585 Euro) unter medulin.fhw@gmail.com.

Anmelder sollten die Mail-Adresse des jeweiligen Lagers anschreiben. Meldungen, die vor dem genannten Zeitfenster eintreffen, heißt es, können nicht berücksichtigt werden. Pro Mail kann maximal ein Teilnehmer gemeldet werden. Es wird darum gebeten, den E-Mail-Account eines Erziehungsberechtigten zu nutzen, der zur Kontakt­aufnahme und für weitere Information genutzt werden kann.

Folgende Angaben werden benötigt: Name des Kindes, Alter zu Beginn der Freizeit, Anschrift und Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten. Zudem muss der Mail eine Kopie oder ein Foto des Ausweises mit deutlich lesbarem Geburtsdatum des Kindes angefügt sein.