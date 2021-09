Jugendarbeit in Alpen : Anmeldung für den Feriensommer erstmals online

Jugendarbeit in Alpen

Alpen Das Ferienhilfswerk Alpen ist schon wieder dabei, die Freizeiten für den nächsten Sommer zu planen. Die Voranmeldungen laufen ab dem 1. Oktober – erstmals online.

Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und wohl auch wieder die Möglichkeit, dem Alltagstrott in den Freizeiten des Ferienhilfswerks St. Ulrich zu entfliehen. Die seit Jahrzehnten beliebten Ferienfreizeiten bieten vieles, was auch andere Urlaube bieten: Ausschlafen, Spiel, Sport und Spaß. Und noch viel mehr: ungewohnte Freiräume, neue Begegnungen, Verantwortung für sich selbst und für die Gruppe, Platz für intensives soziales Lernen. „Hier gibt es Raum für Erfahrungen, die nicht nur aus dem alltäglichen Trott herausholen, Raum, in dem sich Kinder und Jugendliche kreativ und eigenständig entwickeln können“, heißt es.