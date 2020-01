Ferienhilfswerk St. Ulrich Alpen : Kegel-Party für Ferienhilfswerker

Die Betreuer der Freizeiten haben sich in geselliger Runde getroffen und sich auf den kommenden Sommer eingestimmt. Foto: FHW/FHW Alpen

Alpen Dankeschön für Betreuer, Küchencrews und Leiter. Noch freie Plätze im Sommer.

„Die Rückmeldungen bestätigen uns, dass sich die Arbeit mit und für rund 200 Jugendliche wieder ausgezahlt hat. Weil es nicht selbstverständlich ist, Dinge zu tun, an denen man nichts verdient, ist uns ein Danke wichtig.“ So hatte der Vorstand des Ferienhilfswerks, Axel Rogh­manns, die ehrenamtlichen Akteure des Feriensommers 2019 zum Kegelturnier auf die Hei eingeladen.

Gestärkt durch hausgemachtes Schaschlik, Schnitzel und Frikandel spezial aus dem Imbisswagen wurden Karin Fabian aus der Küchencrew und Betreuerin Christina Janzik für je fünf Jahre Lager-Tätigkeit geehrt, bevor es in die Vollen ging. Marina Merkels Ehrung zum Zehnjährigen musste wegen Krankheit verschoben werden. „Gut, dass sie uns als Lagerleiterin in Kroatien erhalten bleibt“, so Roghmanns.