Feuerwehreinsatz in Alpen

Alpen Die Löschgruppe Veen ist am Samstag zu einem Feldbrand an der Bilgenstraße gerufen worden, der sich als unangemeldetes Nutzfeuer herausstellte.

Die Löschgruppe Veen wurde am Samstagmorgen um 5.51 Uhr mit dem Stichwort „Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand“ zu einem Feld an der Bilgenstraße in Veen alarmiert. Es handelte sich jedoch um ein nicht angemeldetes Nutzfeuer, welches nach Absprache mit dem Ordnungsamt durch die Wehrleute abgelöscht wurde. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.