Feldbrände in Rheinberg : Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Rheinberg Die Brandermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen, die durch Hinweise dazu beitragen können, eine Reihe von Brandstiftungen vom Wochenende aufzuklären. Dreimal musste die Feuerwehr wegen Feldbränden ausrücken.

Wie berichtet, musste die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg am Samstag zweimal und am Sonntag einmal in den Bereich zwischen Rheinberg und Budberg ausrücken, um Feld- und Wiesenbrände zu löschen. Nach ersten Ermittlungen haben möglicherweise Jugendliche dort mit Feuer „gespielt“, teite die Polizei jetzt mit. Dadurch könnte der Brand entstanden sein. Auch eine kleine Sitzbank aus Holz an einem Feldweg haben die unbekannten Täter angekokelt. Da entlang der Felder am Wochenende oft Spaziergänger mit Hunden unterwegs seien, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.