Innenstadtentwicklung durch Pop-up-Stores : FDP will Rheinbergs City beleben

Rjeinberg Rheinberger Liberale möchten „Pop-up-Stores“ umsetzen, wenn sich das finanzieren lässt. Die Stadt soll leerstehende Ladenlokale anmieten und sie zeitweise Interessenten mit neuen Geschäftsideen vermieten.

Bereits im vergangenen Jahr haben die Liberalen einen Antrag an den Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur gestellt. Nach Meinung der Fraktion sollte die Stadt Rheinberg mit den Eigentümern leerstehender Innenstadt-Ladenlokale in Kontakt treten, möglichst viele davon anmieten und günstig an mögliche Interessenten für eine kurzweilige Dauer weitervermieten. „Wir können dem Sterben der Innenstadt nicht weiter zusehen, die Stadt muss nun den Mut aufbringen, in ihr Herzstück zu investieren, bevor es zu spät ist“, sagt Timo Schmitz, Vorsitzender der Rheinberger FDP.