Kreisparteitag der Liberalen: Reuther schwört die FDP auf die Kommunalwahl ein

Alpen Die FDP im Kreis Wesel geht selbstbewusst in die anstehenden Wahlkämpfe in diesem und im nächsten Jahr. Kreisverbandsvorsitzender Bernd Reuther erwartet vor allem bei der Kommunalwahl 2020 gute Ergebnisse.

„Wir sind hochmotiviert“, sagte der FDP-Kreisvorsitzende Bernd Reuther, nachdem er auf dem Kreisparteitag der Liberalen am Samstag in Alpen die etwa 80 bis 90 anwesenden Mitglieder auf die anstehenden Aufgaben eingeschworen hatte. „Wir wollen gute Ergebnisse einfahren“, kündigte Reuther an. „Die gute Arbeit der FDP in der NRW-Landesregierung und im Bundestag wird uns Rückenwind geben.“

Am 26. Mai wird das Europaparlament neu gewählt. Die Liberalen setzen sich für den Einzug ihres Spitzenkandidaten Michael Terwiesche ein. 2020 stehen außerdem die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen an. „Unser Ziel muss es sein, in den Kreistag und in jeden Stadtrat mit einer starken Fraktion einzuziehen“, sagte Reuther. Derzeit stellt die FDP zwei Kreistagsmitglieder, sie bilden mit den Vereinigten Wählergemeinschaften (VWG) eine Fraktion.