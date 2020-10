Kommunalpolitik in Alpen : Angriffslustige FDP will Resolution für RVR-Austritt

Alpen Die Liberalen in Alpen machen von Beginn der Wahlperiode an deutlich, dass man mit ihnen rechnen muss. Sie fordern eine Resolution gegen die Planungshoheit im Ruhrgebiet.

Die Liberalen, nach dem Solisten Die Partei mit drei Vertretern (plus eins) kleinste Fraktion im Rat, legt gleich zu Beginn der Wahlperiode wieder mit Volldampf los. Für die konstituierende Sitzung am Freitag, 6. November, um 18 Uhr im Pädagogischen Zentrum der Sekundarschule, legt die FDP den Antrag vor, die Verwaltung damit zu beauftragen, eine fraktionsübergreifende Resolution zu verfassen, die die Absicht formuliert, dass sich der Kreis Wesel aus dem Regionalverband Ruhr (RVR) verabschiedet.

Das Interesse des RVR mit Sitz in Essen konzentriere sich weiter allein auf das Ruhrgebiet. Dem fühle sich die niederrheinische Gemeinde Alpen aber nicht zugehörig, wiederholt Hommen eine schon lange und immer vorgetragene Kritik, die auch in anderen politischen Lagern durchaus geteilt wird. „Alpen spielt für den RVR bei seinem Handeln und in seinen Entscheidungen keine Rolle“, so Hommen.