Kommunalpolitik in Alpen : Bürgerpreis der FDP geht diesmal an Pfadfinder von St. Ulrich

Bürgerpreis der FDP geht diesmal an Pfadfinder von St. Ulrich

Kommunalpolitik in Alpen

Thomas Hommen (r.) mit Christian Walbröhl von den Pfadfindern bei der Preisübergabe in Nepicks Garten. Foto: FDP

Alpen Die FDP in Alpen vergibt jedes Jahr einen Bürgerpreis für ehrenamtliches Engagement. Diesmal dürfen sich die Pfadfinder über die Auszeichnung und 250 Euro freuen.

„Klasse, das freut uns sehr!“ Anja Frings von den Pfadfindern vom Stamm St. Ulrich in Alpen habe sich sehr über seinen Anruf gefreut, berichtet FDP-Chef Thomas Hommen, nachdem er ihr mitgeteilt hatte, dass die Pfadis diesmal den Bürgerpreis der Liberalen gewonnen haben. Diese Auszeichnung vergibt die Partei jedes Jahr für Personen oder Organisationen „für herausragendes ehrenamtliches Engagement“. Die Auszeichnung für den Pfadfinderstamm ist seit 2017 bereits die fünfte ihrer Art und auch diesmal wieder mit 250 Euro aus der Parteikasse dotiert, um die ehrenamtliche Arbeit finanziell zu untestützen.

„Als wir uns diesmal über potenzielle Preisträger unterhalten haben, fiel unsere Wahl schnell auf die Pfadfinder“, erläutert Fraktions-Vize Michael Weis. „Die Pfadfinder sorgen nicht nur für Zusammenhalt und Miteinander in der Gruppe. Sie sind mit ihrem Engagement auch für die gesamte Gemeinde da. Pfadfinder sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Ehrenamt.“

Parteichef Hommen sagt, dass die Pfadfinder auch bereits eine Idee haben, wofür sie das Geld ausgeben wollen. Sie würden „einen offenen Gruppenraum“ planen, da das Häuschen in Nepicks Garten für größere Gruppen nicht mehr ausreiche.

Üblicherweise erfolgt die Übergabe des Preises immer im Rahmen des FDP-Parteitages zu Jahresanfang. Da an eine solche Veranstaltung im Augenblick aber nicht zu denken sei, habe man sich in Nepicks Garten getroffen und dort das Preisgeld übergeben. „Die Festrede und die Überreichung der Urkunde werden wir zu gegebener Zeit nachholen“, kündigt Weis an. Er freue sich bereits darauf, die Laudatio zur Preisverleihung halten zu dürfen.