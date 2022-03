Parteipolitik in Alpen : Preisgeld für „Alpens kleine Köche“

Alpen Die FDP hat ihren Bürgerpreis diesmal an die Aktion des Kinderschutzbundes vergeben. Die überzeuge durch Spaß sowie ihre regionale, saisonale und gesundheitliche Ausrichtung.

Dass viele kleine Köche für den Brei kein Verderben bedeuten – auch dafür soll diesmal der Bürgerpreis stehen, den die Alpener Liberalen jedes Jahr vergeben. Er geht an die Aktion „Alpens kleine Köche“, die der Kinderschutzbund vor 16 Jahren ins Leben und an den Herd gerufen hat. FDP-Parteichef Matthias Evers denkt, dass diese Ehrung „eine gelungene Fortsetzung“ der bisherigen Reihe der Preisträger sei.

„Alpens kleine Köche“, ein Kursus von jeweils zwölf Kindern in der Küche der Sekundarschule, findet regelmäßig unter der Leitung von Chef-Köchin Gudrun Marcath-Winschuh statt, übers Jahr verteilt an zehn Terminen. Am Ende händigt das Koch-Team – Ökotrophologinnen, Hauswirtschaftsmeisterinnen, Erzieherinnen und Lehrerinnen – den Kindern einen Ordner mit allen Rezepten und vielen Tipps zu einer gesunden, abwechslungsreichen, vor allem leckeren Ernährung aus. So können die Kinder die Gerichte zu Hause mit oder für ihre Eltern und Geschwister nachkochen.