Kommunalpolitik in Alpen : Für die Liberalen in Alpen ist jeder Baum gleich

Alpen Die Baumschutzsatzung in Alpen soll geändert werden. Die FDP wollen nicht mehr zwischen schützenswerten und nicht schützenswerten Bäumen unterscheiden. Und sie schlägt einen „Bürgerwald“ vor.

Die politische Debatte um die Neufassung der Baumschutzsatzung in Alpen nimmt Fahrt auf. Nachdem die Grünen einen Fragenkatalog an die Verwaltung gerichtet haben, reagieren die Liberalen jetzt mit einer Art Grundrechte-Charta zur Rettung des Baums. Artikel 1: „Jeder Baum ist gleich wichtig.“ So bringt Fraktions-Vize Michael Weis auf den Punkt, was für die FDP „größte Bedeutung“ haben soll. Sie will nicht mehr jeden Baum einzeln betrachten und keine Unterschiede mehr machen.

Was im ersten Moment nach mehr Arbeit aussehe, sei in Wirklichkeit eine Erleichterung, so Hommen. Denn so würden „viele Unwägbarkeiten klar definiert und zu Gesetzmäßigkeiten, die leicht zu verstehen und noch leichter umzusetzen sind“. Weil jede Fällung beantragt und überprüft werden müsse, gebe es keine Unterscheidung mehr zwischen schützenswerten und weniger schützenswerten Bäumen. Zudem würden Ausnahmeregelungen auf ein Minimum beschränkt. Damit entspreche die Baumschutzsatzung der Lebenswirklichkeit. Sie sichere so Effizienz und Einfachheit und gebe der Verwaltung ein Werkzeug an die Hand, „das bürokratische Prozesse fällt“.