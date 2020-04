Kommunalpolitik in Alpen : Die FDP nimmt den dritten Anlauf zur Team-Bildung

Die Liberalen hatten die Wahlbezirken, ihren Bürgermeisterkandidaten und ihre Reserveliste im Herbst schon aufgestellt. Doch dann stellte ein Verfassungsgerichtsurteil alles wieder auf Anfang. Dann kam Corona und die Kontaktsperre. Jetzt aber soll’s klappen.

Am Donnerstag, 7. Mai, wiederholen die Alpener Liberalen ihre Wahlversammlung zur Vorbereitung auf die Kommunalwahl am 13. September im Sitzungssaal des Rathauses. „Anfang der vorigen Woche gab es dafür endlich grünes Licht aus Wesel und von der Gemeinde“, so FDP-Parteichef Thomas Hommen. Bereits im November hatten die Liberalen mit Moritz Vochtel ihren Bürgermeisterkandidaten gekürt, die Reserveliste mit den Ratsherren Thomas Hommen und Michael Weis an der Spitze aufgestellt und alle 16 Wahlkreise besetzt.