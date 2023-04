FDP Alpen verzichtet auf Ostergeschenk Statt gelber Eier Spende an die Tafel

Der FDP-Ortsverband Alpen bricht zum diesjährigen Osterfest mit seiner Partei-Tradition, mehrere Hundert gelb gefärbte Ostereier an ihrem Stand auf dem Marktplatz zu verschenken. „Stattdessen leisten wir diesmal einen solidarischen Beitrag in Form einer großen Lebensmittelspende an die Alpener Tafel“, kündigt Monika Knüppel, Partei- und Fraktionsvorsitzende, an. Die Liberalen hätten bei Edeka Luft in Alpen nach den Wünschen der Tafel einen großen Einkaufswagen randvoll mit aktuell benötigten Lebensmitteln gefüllt, so Knüppel. Ein besonderer Dank gehe dabei an Kaufmann Thomas Luft, der die Lieferung kostenfrei übernommen und die Spende der FDP noch aufgestockt habe. „Mit dieser Lebensmittelspende wollen wir gerade in diesen schwierigen, für viele belastenden Zeiten mit wachsender Armut, Inflation, Energiekrise und Krieg ein Zeichen der Solidarität mit unseren Mitmenschen setzen“, begründet Schatzmeister Marco Schuttel die Entscheidung, auf den Ostergruß der FDP zu verzichten. Die Tafeln würden Solidarität leben und seien dabei auf aktive Unterstützung und Spenden angewiesen. „Die momentan wirklich sehr schwierige Zeit übersteht man nur gemeinsam“, fügt Fraktionsgeschäftsführer Moritz Vochtel hinzu. Helfen sei meist leichter als gedacht. „Wir freuen uns, in diesen schwierigen Zeiten der Tafel helfen zu können“, so Vize-Parteichef Stephan Gesthuysen.