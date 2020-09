Absage an Kreis-Parteikollegen : FDP Alpen kritisiert Wahlempfehlung für Ingo Brohl

Absage an Kreis-Parteikollegen

Alpen Die Alpener Liberalen distanzieren sich vom Aufruf der Kreis-FDP, bei der Stichwahl den CDU-Kandidaten Ingo Brohl zu unterstützen.

FDP-Chef Thomas Hommen erklärte die Absage an die Kreis-Parteikollegen: „Wir haben im Wahlkampf hart dafür gearbeitet, den Menschen die schlechte Politik der CDU vor Augen zu führen. Wir haben von Arroganz der Macht und von Durchsetzung eigener Interessen der CDU gesprochen. All dies trifft nicht nur auf die Alpener CDU zu, sondern ist im Kreis genauso gültig. Mir fiele es im Traum nicht ein, nun einen CDU-Kandidaten zu unterstützen.“ Fraktions-Vize Michael Weis ergänzt, genau diese Beliebigkeit sei es, die Bürger der Politik heute vorwerfen würden. „Gestern bekämpfe ich jemanden politisch, morgen unterstütze ich ihn“, verdeutlichte er. Das mache er nicht mit. Ratsherr Moritz Vochtel fehlt, wie er sagt, die Gradlinigkeit der Politiker. „Schade, dass diese auch in der eigenen Partei nicht leicht zu finden ist“.