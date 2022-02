Umzug in Eigenregie : Rheinberger Familien protestieren für den Karneval

Der karnevalistische Protestzug startete an der St-Peter-Kirche und lief über die Wall-Straßen zum Geldertor. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Trotz Absage aller öffentlichen Karnevalsveranstaltungen in Rheinberg zog am Sonntagvormittag ein bunt kostümierter Tross durch die Stadt. Eltern hatten eine Demonstration angemeldet, um für das Brauchtum zu protestieren.

Zahlreiche Eltern aus Rheinberg haben die Absage der tollen Tage in ihrer Stadt nicht unkommentiert hinnehmen wollen. Sie zogen am Sonntagvormittag in Eigenregie mit ihren Kindern durch die Innenstadt Rheinbergs, um in einer angemeldeten Demonstration für den Erhalt des Karnevalsbrauchtums zu protestieren. Laut Organisator Sebastian Veelken hätten rund 250 Personen an dem Umzug teilgenommen. Die Polizei sprach von rund 100 Teilnehmern.

Wie berichtet, waren viele Eltern enttäuscht darüber, dass in Rheinberg – anders als beispielsweise in Veen – keine Brauchtumszonen für Karnevalsveranstaltungen eingerichtet worden sind. Man wolle die bis Ende Februar gültigen Pandemie-Beschränkungen durchhalten, da wäre eine Brauchtumszone „das falsche Signal“, begründete Bürgermeister Dietmar Heyde die Entscheidung. Alle öffentlichen Karnevalsveranstaltungen wurden abgesagt. Nach Ansicht von Veelken habe der „Bürgermeister und die Stadtverwaltung die Ehrenamtler, die sich für die Gemeinschaft und die Tradition in unserer Stadt einsetzen, nicht genug unterstützt“, wie er bei der Demo sagte. Bei der Protestaktion unter dem Titel „Wej wandern öm Rhinberk“ wollte man daher seiner „Enttäuschung über die bürokratische Bräsigkeit“ Ausdruck verleihen, so Veelken, und zugleich zeigen, was „unter den Corona-Bedingungen, die wir alle respektieren, karnevalistisch möglich ist“.

So sei die Kundgebung ausschließlich für Rheinbegs Familien initiiert worden. Um eine Unterstützung von „falscher Seite“ zu vermeiden, sei sie bewusst nicht beworben worden. Es galt die 2G-Regel, die am Treffpunkt vor der St.-Peter-Kirche stichprobenartig kontrolliert worden sei. Eine Maskenpflicht bestand im Freien nicht. Man habe auf den Abstand geachtet, so Veelken. Zudem galt ein Alkoholverbot. Auch auf Banner oder Schilder wurde verzichtet. „Wir wollten unsere Botschaft nicht so zugespitzt formulieren, sondern im heiteren Umzug auf freundliche Weise den Spiegel vorhalten“, so der Organisator.

Fast alle Teilnehmer sind kostümiert gekommen. „Vor allem die Kinder hatten so Gelegenheit, zumindest eine Andeutung des Straßenkarnevals zu erleben und ihre Kostüme zu präsentieren“, sagte Veelken. Bevor der Umzug startete, zeigte die Kindertanzgarde „Goldlöckchen“ ihr Können. Um 11.11 Uhr zog der bunte Tross über die Wall-Straßen zum Geldertor. Dort gab es hohen Besuch: „Rund 50 Mitglieder der Rhinberkse Jonges standen Spalier, um uns zu empfangen“, erzählte Veelken. Auch Prinz Noah Geerkens war gekommen.

Der Zug endete gegen 12.30 Uhr wieder am Markt. 20 Polizeikräfte begleiteten ihn. Nach Angaben der Polizei sei die Demo ohne Zwischenfälle oder Verstöße gegen die Corona-Regeln abgelaufen. „Es war eine fröhliche Protestaktion“, ergänzte Veelken.

(beaw)