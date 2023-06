Spielespektakel im Rheinberger Freibad Rekordbeteiligung bei der Familiade

Die dritte Auflage des Spielespektakels Familiade war am Samstag ein Erfolg mit Rekordergebnis. Rund 1200 Besucher kamen bei bestem Sommerwetter ins Underberg-Freibad. Etwa 200 Laufkarten hat der Verein Spektakel Rheinberg als Veranstalter an die kleinen Teilnehmer vergeben, die sich an kreativen Spielständen auf den Wiesen und in den Schwimmbecken messen konnten.