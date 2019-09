Polizei sucht Zeugen : Unbekannte verletzen Schützenfestgäste in Borth

Rheinberg Auf dem Schützenfest in Borth sind zwei Personen von Unbekannten geschlagen und verletzt worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Ein Schlägertrupp hat am Wochenende die Stimmung beim Fest der Schützenbruderschaft St. Evermarus in Borth getrübt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war es am Samstagabend gegen 23.40 Uhr zum Streit zwischen einem 17-jährigen Jugendlichen aus Xanten und vermutlich neun unbekannten Männern gekommen. Dabei schlug einer dem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht.