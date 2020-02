Rheinberg : Presbyteriumswahlen in Wallach-Ossenberg-Borth

Rheinberg (nmb) Schon im Vorfeld der turnusgemäßen Wahl waren sich die Presbyter der evangelischen Kirchengemeinde Wallach-Ossenberg-Borth einig: von der Gemeinde legitimiert statt automatisch installiert. Soll heißen: Das Presbyterium wünscht sich die Rückendeckung aller Gemeindemitglieder.

Die sind deshalb am Sonntag zur Presbyteriumswahl aufgerufen. Als einzige Gemeinde in Rheinberg und Alpen.

Rund 1600 Briefwahlunterlagen wurden in den vergangenen Wochen verschickt. Noch bis Samstag, 29. Februar, 16 Uhr, haben die Gemeindeglieder die Gelegenheit, ihre Unterlagen in den Briefkasten am Wallacher Gemeindehaus, Wilhelmstraße 26, zu stecken. Wer diese Frist versäumt hat, kann am Sonntag, 1. März, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, im Gemeindehaus wählen. „Dort muss man sich dann mit der Wahlbenachrichtigung oder dem Personalausweis ausweisen“, informiert Pfarrerin Ulrike Thölke. Sie hofft auf eine ähnlich gute Wahlbeteiligung wie bei der letzten Presbyteriumswahl vor acht Jahren. „Die lag mit 20 Prozent überdurchschnittlich hoch“, so die Pfarrerin.