Kirchen in Alpen : Freude über Konfirmationsjubiläum auf der Bönninghardt

BÖNNINGHARDT Nach zwei Jahren Pause wegen der Pandemie konnten im Gottesdienst wieder Konfirmationsjubilare gefeiert werden. Für drei von ihnen lag die Konfimation schon 70 Jahre zurück.

Vor zwei Jahren war der Gottesdienst für die Konfirmanden, deren Konfirmation 50, 60 oder 70 Jahre zurückliegt, dem ersten Lockdown zum Opfer gefallen. 2021 wurden die goldenen, diamantenen und eisernen Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Bönninghardt nicht am Sonntag vor Ostern ausgezeichnet, weil das im zweiten Lockdown nicht möglich war, sondern erst im September. Diesmal wurde die Konfirmation der Jubilare wieder an einem Sonntag vor Ostern, allerdings nicht am Palmsonntag eine Woche vor Ostern, sondern am Judika-Sonntag zwei Wochen vor Ostern gefeiert. 14 Konfirmandinnen und Konfirmanden wurden in einem Festgottesdienst mit Abendmahl gewürdigt. Dazu hatte das Presbyterium in die Kirche eingeladen.