Europawahl Warum ein 17-Jähriger Rheinberger Wahlhelfer geworden ist

Nicht nur Erstwähler, sondern gleich auch freiwilliger Wahlhelfer: In dieser Doppelfunktion war der 17-jährige Rheinberger Robin Catrein sicher ein Exot bei der Europawahl am Sonntag. Ab 8 Uhr bis mittags half er im Moerser Lokal Haus Niederrhein, dass die Wähler ihre Stimme abgeben konnten. Und am Abend ab 18 Uhr wurde dann die Urne ausgekippt und es wurde ausgezählt.