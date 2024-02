Europaschule in Rheinberg „Wir müssen gegen Antisemitismus kämpfen und dürfen nicht wegschauen“

Dieser Verantwortung haben sich für die Erarbeitung dieser Ausstellung 36 Schüler der Jahrgänge Neun bis Zwölf an den historischen Orten Auschwitz und Birkenau gestellt. „Es waren Momente, die immer bleiben werden“, so Reichert, der an dortige Begegnungen mit der Zeitzeugin Lidia Maksymowicz an die Betroffenheit, an Emotionen und Sprachlosigkeit erinnerte. „Ihre Botschaft ist uns eine Verpflichtung. Man darf nicht schweigen“, so Reichert. Es sei eine Verpflichtung gegenüber denjenigen, die den Holocaust nicht überlebt haben. „Wir müssen aufpassen, dass es nicht wieder passiert“, so der Schulleiter. Ein „Nie wieder“ dürfe kein leeres Versprechen sein. Nachhaltige Veränderung erfordere Haltung in Taten und im Bewusstsein. Daher bleibe es Aufgabe der Schule, regelmäßig diese historischen Orte zu besuchen, um zu sensibilisieren. Als Erasmus Plus-Schule sei die Finanzierung der Gedenkfahrten für die nächsten drei Jahre gesichert.