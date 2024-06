Abschlussfeier der Europaschule Rheinberg Frei nach zehn Jahren „Gefängnis“

Die Jungs in schicken Anzügen, die jungen Damen in den tollsten Kleidern und frisiert wie Hollywood-Stars: Man spürt schon beim Sammeln vor der Stadthalle am Freitagabend eine kribblige, im positiven Sinne aufgeregte Stimmung. 127 Schülerinnen und Schüler der fünf zehnten Klassen der Europaschule werden in der Stadthalle feierlich verabschiedet. Viele Eltern und Geschwister sind mit dabei. Die Zeugnisübergabe ist eingebettet in ein liebevoll vorbereitetes Programm.