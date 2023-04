Nach Server-Streik Wie es nach der Abi-Panne an den Rheinberger Schulen weitergeht

Auch die Rheinberger Europaschule hat die Auswirkungen der Server-Probleme im nordrhein-westfälischen Schulministerium zu spüren bekommen. Wie Schulleiter Martin Reichert am Mittwoch sagte, war es nicht möglich gewesen, die Klausuren für die Abiturienten herunterzuladen. An der Gesamtschule hätten zehn Schülerinnen und Schüler ihre Abschlussarbeit im Leistungskurs und vier im Grundkurs Biologie schreiben sollen. Die anderen betroffenen Fächer Chemie, Informatik, Physik, Ernährungslehre und Technik seien an der Europaschule nicht relevant, so Reichert. Nun müssten die 14 Abiturienten ihre Klausuren am Freitag schreiben.