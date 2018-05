Rheinberg : Europaschüler schnuppern Theaterluft

Die Europaschüler aus Rheinberg kamen beim Seminar mit Schauspielern ins Gespräch und schauten sich abends in Recklinghausen die Inszenierung des Stückes "Vor Sonnenaufgang" an. Foto: Europaschule

Rheinberg Zwölf Schüler aus Rheinberg waren zu einem Theaterseminar in Mülheim eingeladen. Das Treffen wurde beim ersten Kulturnetzwerktreffen eingefädelt. In Recklinghausen schaute sich die Gruppe das Stück "Vor Sonnenaufgang" an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Kulturnetzwerk Rheinberg trägt erste Früchte: Nach dem ersten Treffen vieler Kulturschaffender im Frühjahr auf Einladung von Bürgermeister Frank Tatzel im Stadthaus waren nun zwölf Schüler der Rheinberger Europaschule zu einem Theaterseminar in Mülheim eingeladen.

Prof. Dr. Gaby Herchert vom Team der Interessengemeinschaft Alte Feuerwache Budberg, das ein eigenes Kulturprogramm organisiert, stellte den Kontakt zu Dr. Matthias Keidel her, der die Jugendlichen in der Wolfsburg empfangen hat. Gemeinsam mit den Lehrerinnen Elke Vasel und Mareile Manten lernte die Gruppe an einem Wochenende das Theaterstück "Vor Sonnenaufgang" kennen, das am Abend vom Theater Berlin bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen in der bearbeiteten Version von Ewald Palmetshofer aufgeführt wurde. Herchert und Manten hatten sich beim Kulturnetzwerktreffen im Stadthaus kennengelernt.

Am Samstagnachmittag erhielten die Teilnehmer eine Einführung in das Stück. Autor Matthias van den Hövel erläuterte sein Theaterstück im Vergleich - in der Inszenierung nach Palmetshofer und den Unterschied zum Original von Gerhart Hauptmann.



Rheinberg : Zwei Rheinberger bei Verkehrsunfall verletzt

zurück

weiter

Im Anschluss konnten die Europaschüler Annika Hoffmann erleben, die als Dramaturgin des Theaters Berlin die Inhalte und dramaturgische Entscheidungen zu der Aufführung vermittelt hat. Eine der Europaschülerinnen war Martha Wendler. Sie fasste nachher zusammen: "Durch die intensive Vorbereitung auf das Stück am Nachmittag konnte ich die Aufführung am Abend mit dem aktuellen politischen Inhalt bedeutend besser verstehen." Gemeinsam wurde engagiert diskutiert.

Der Höhepunkt war die Aufführung sowie ein Gespräch mit den Schauspielern nach der Aufführung. Die Jugendlichen hatten viele Fragen, die die beiden Schauspieler Maike Knirsch und Felix Goeser bereitwillig beantworteten.

Den Abschluss fand das Seminar bei einer Jazzmatinee am Sonntagvormittag, bei dem den Jugendlichen die Musiksparte Jazz von den professionellen Musikern Marcus Schinkel, Fritz Roppel und Matthias Keidel nähergebracht wurde. Die theaterbegeisterten Schüler, die sich dieses Wochenende für das Theater frei gehalten haben, hatten die seltene Chance, Theater ganz aus der Nähe zu erleben. "Es war eine wunderbare Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, welche Arbeit hinter einem Theaterstück steckt", sagte Mareile Manten, die sich um die Theatergruppe kümmert.

(RP)