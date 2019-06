Sponsorenlauf : Europaschüler laufen gegen Leukämie

Rheinberg Am Dienstag, 25. Juni, findet auf dem Underberg Sportplatz ein Sponsorenlauf statt, der die Arbeit der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) unterstützen soll. Drei Schülerinnen haben den Lauf organisiert.

Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Für viele Patienten ist die einzige Chance auf Heilung eine Stammzellspende, informiert die DKMS (früher Deutsche Knochenmarkspendedatei) auf ihrer Internetseite. Auf die gemeinnützige Organisation wurde Europaschülerin Neele Dietz durch eine Anzeige auf Facebook aufmerksam. „Hier ist dein Typ gefragt“, war der 17-Jährigen klar. Sie ließ sich als Spenderin registrieren. Doch damit war die Sache für Neele nicht erledigt. Sie holte ihre Mitschülerinnen Monique Schulz und Alina Lindner an Bord, um sich in den Dienst der guten Sache zu stellen.