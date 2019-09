Eurasier-Ausstellung in Budberg : Der ideale Freund für jede Familie

Budberg Auf dem Gelände des Hundesportvereins in Budberg findet am kommenden Samstag eine Ausstellung der Familienhunderasse Eurasier statt.

Der Vierbeiner ist ein mittelgroßer, spitzartiger Hund mit einem attraktiven langen Haarkleid in unterschielichsten Fellfarben. Es gibt den Eurasier in rot bis beige, wolfsfarben, wolfsgrau, rein schwarz und schwarz mit abgegrenzten hellen Abzeichen. Die Rasse entstand ab 1960 nach einer Idee des Weinheimers Julius Wipfel. Er kreuzte Chow-Chows, Hunde der Rasse Wolfsspitz und des russischen Samojeden. Bereits 1973 erhielt die neue Rasse ihre Anerkennung vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH). Wipfel ließ sich von dem Wunsch leiten, einen idealen Familienhund zu züchten, der sich in alle Lebensumstände einer Familie einfügt. Einzige Bedingung: der Eurasier will dabei sein, ohne außergewöhnliche Ansprüche zu stellen.