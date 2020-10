Erzieher mit Corona infiziert : Rheinberger Kindergarten in Quarantäne

Verwaiste Flure – in den Räumen des Evangelischen Familienzentrums Kinderhaus Rheinberg wird es in den kommenden zwei Wochen still (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Sina Schuldt

Rheinberg Im Familienzentrum Kinderhaus Rheinberg müssen 55 Kinder und 15 Mitarbeiter in Quarantäne. Dort ist ein Erzieher positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das Familienzentrum Kinderhaus Rheinberg der Bethanien-Stiftung Frankfurt am Main muss für zwei Wochen geschlossen bleiben. In dem Kindergarten an der Fossastraße wurde ein Erzieher positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch mitteilte. Im Rahmen der Kontaktnachverfolgung sei für 55 Kinder und 15 Erzieher Quarantäne angeordnet worden. Alle Betroffenen sollen zeitnah durch das Kreisgesundheitsamt auf die bestehenden Abstrichmöglichkeiten hingewiesen werden.