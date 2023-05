Erzählstübchen in Alpen ist ein Renner Der Ausrufer läutete in die Erzählstube

Alle tragen Geschichten in sich. Einige Menschen in Alpen haben sich zu dem Projekt der Nachbarschaftsberatung zusammengetan und in ihren Köpfen gekramt, um ihre Geschichten mit anderen zu teilen, dabei tief in die eigene Vergangenheit abzutauchen oder seine Fantasie einfach galoppieren zu lassen, sich über die „Fundsachen“ auszutauschen, aber auch um Gemeinsamkeiten im Lebensweg anderer zu entdecken.