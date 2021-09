Geschenke zum Schulstart : Alpens Erstklässler bekommen Trinkflaschen

Menzelen-Veen Das Energie-Unternehmen Westenergie hat den i-Dötzchen der Wilhelm-Koppers-Grundschule Menzelen-Veen kleine Geschenke zum Schulstart gemacht.

Bürgermeister Thomas Ahls und Westenergie-Kommunalmanager Nils Rudolph übergaben den Kindern unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen die Präsente. „Gerade in den Zeiten der Pandemie, die für Schülerinnen und Schüler besonders schwierig sind, tut ihnen eine Überraschung gut. Mit leckeren Getränken, die in die Trinkflaschen gefüllt werden können, behält man die nötige Konzentration und Energie um die neuen Herausforderungen in der Schule zu meistern“, sagte Bürgermeister Ahls bei der Übergabe. „Auch in diesem Jahr sind Nachfrage und Zuspruch von den Grundschulen erfreulich hoch. Es ist schön, zu sehen, dass wir einen Beitrag leisten können, um den Kindern einen besonderen Start in den neuen Lebensabschnitt zu ermöglichen“, erklärte Westenergie-Kommunalmanager Nils Rudolph.