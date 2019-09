Erstes Streetfood-Festival in Rheinberg : Entdeckerreise durch die Kulinarik der Welt

Bei schönem Spätsommerwetter kamen viele Gäste zum Streetfood-Festival und wagten einen Streifzug durch die angebotenen Köstlichkeiten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Das erste Streetfood-Festival auf Rheinbergs Marktplatz hielt zahlreiche internationale Köstlichkeiten parat.

„Beim ENNI Streetfood & Music Festival trifft ungebremste Entdeckerfreude auf kulinarische Vielfalt“ – die Ankündigung des Veranstalters sollte sich bewahrheiten.

Über ein Dutzend Anbieter kredenzten vor dem Stadthaus eine breite Palette an außergewöhnlichen Köstlichkeiten. Da wurde selbst der normale Burger dank pikantem Chilikäse zum „Burger Explosion“ oder kam in ungewohnter Form über die Theke. „Rindfleisch und frische Kräuter werden mit Speck umwickelt, in Brot eingerollt und im Smoker gegart. Das ist der Burger zum glücklich sein“, verspricht Danny Mantei von der Klever Bacon Boy Crew.

Bei dem erstmals in Rheinberg stattfindenden Festival durften sich die Besucher auf eine kulinarische Weltreise begeben – und da war mitunter tatsächlich Entdeckergeist gefordert. Denn wer kennt schon „Madondo“, ein kenianisches Gericht, bestehend unter anderem aus Pintabohnen, Kokosmilch und Knoblauch? Das Besondere daran ist die Zubereitung, verrät Köchin Lydia Wanjiku: „Es wird mit viel Liebe und Leidenschaft gemacht und ist sehr würzig.“ Mag ja sein, aber dem Niederrheiner wird nachgesagt, nur das zu essen, was er kennt. Wanjiku kann das bestätigen: „Am Anfang haben sie sich schwer getan, doch wenn dann erstmal einer kommt, kommen sie alle.“

Der Andrang ist nicht nur hier sehr groß, bei sonnigem Wetter säumten am späten Samstagnachmittag einige Hundert Feinschmecker den Marktplatz. Nur Laura Puderbach kam sich noch ein wenig einsam vor: „Das ist aber normal, Gin und Wein gehen erst nach 18 Uhr.“ Am frühen Abend ging dann auf der Bühne hinter dem alten Rathaus richtig die Post ab. Der in Jamaika geborene Roy Usher hielt als „Mr Irieman“ das Publikum mit Reggae-Hits bei bester Laune und sorgte nebenbei für einen guten Umsatz an der Cocktailbar von Anja Thomaschek. Auch hier zeigten sich die Rheinberger durchaus experimentierfreudig. „Klar, die Klassiker wie der Caipirinha gehen immer, die Renner sind jedoch der Pink Mojito oder der Baby Doll. Das kennen die Leute noch nicht.“ Am Abend meldete sich bei so manchem wieder der kleine Hunger, zum Beispiel auf eine pikante und äußerst schmackhafte Chicken-Pita. „Die gibt es mit Knoblauch oder extra scharf und mit den hausgemachten Saucen decken wir jeden Geschmack ab“, erklärt Irene Schwagerus mit Blick auf die lange Schlange vor ihr.

Von der griechischen Küche ist es an diesem Wochenende nur ein Katzensprung zur mexikanischen. Patricia Miloda bietet „Burritos“ (gefüllte Teigtaschen) an, die auf der Zunge zergehen. Besonders beliebt ist der Garnelen-Burrito mit Mango-Salat und einer Pflaumen-Ingwer-Sauce.