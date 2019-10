Abfall im öffentlichen Raum : Papierkörbe sind doch keine Mülltonnen

Ein überquellender Mülleimer am Kattewall. Foto: bp

Rheinberg Der Dienstleistungsbetrieb hat den Zustand der 426 Papierkörbe dokumentiert. Bürger missbrauchen die Behälter für private Abfallentsorgung.

Wenn’s sichtbar um die Ordnung geht, dann ist auch die Politik hellwach. Dass da in der Stadt einiges im Argen liegt, davon bekam der DLB-Betriebsausschuss jetzt bildlich einiges vor Augen geführt. Während der Ausschuss über die Leerung der 426 öffentlichen Papierkörbe – bis zu 40 unterschiedliche Modelle – debattierte, liefen an der Wand Vorher-Nachher-Fotos von den einzelnen Standorten. Die hatte der DLB-Saubermann geschossen, um einmal den Zustand in den Körben und um die Körbe herum zu dokumentieren. Was die Politik da zu sehen bekam, war wenig erbaulich – auch nicht immer nach erfolgter Reinigung. Denn Schmierfinken hinterlassen mit Farbe aus der Dose bleibende Spuren. Fazit der Beratung: Der Aufwand, ein halbwegs ansehnliches Bild zu erhalten, ist erheblich. Eigentlich müsste mehr getan werden, so die einhellige Einschätzung. Aber das kostet.

Momentan sieht der Arbeitsplan vor, erläuterte DLB-Chef Holger Beck, dass ein Mann an vier Tagen die Woche die Runde macht, alle Standorte aufsucht, Spielplätze inklusive. „Der eine schafft’s nicht mehr in der Zeit“, so Beck, „auch wenn sonst nicht viel los ist.“ Es brauche fünf volle Arbeitstage, um einigermaßen klar Schiff zu haben. Um auch die nur „fußläufig“ erreichbaren Müllgefäße besser bewirtschaften zu können, bräuchte es ein „Schmalspur“-Fahrzeug mit Pritsche. Das Lastenrad der Stadt sei ungeeignet, hieß es auf Nachfrage von Klaus Wittmann (CDU).

Info Mehraufwand muss finanziert werden Kosten Derzeit lässt sich der DLB die Leerung der 426 Papierkörbe pro Jahr 89.000 Euro kosten. Optimierung Um ein besseres Bild zu erreichen, bräuchte es viel mehr Zeit. Der Mehraufwand sei nur über höhere Gebühren oder aus dem Steuersäckel bezahlbar.

Zu schaffen machen dem DLB-Mitarbeiter die unzähligen Hinterlassenschaften von Hunden. Nicht nur weil sie den Job wenig appetitlich machen. Manche Mülltüten in den Abfallkörben brächten 20 bis 30 Kilo auf die Waage, hieß es. Sehr stattlich.

Der Wille zur Qualitätssteigerung auch in dem Sektor sei vorhanden, beteuerte Holger Beck. Es gebe Überlegungen die Behälter mit einem Barcode zu versehen, um das Erfahrungswissen der Leerkräfte durch eine systematische Dokumentation zu ergänzen. Das heißt zum Beispiel: Regelmäßig überfüllte Behälter werden öfter angesteuert. Andere bekämen, wenn verträglich, weniger Zuwendung.