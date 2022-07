Landwirtschaftspolitik in Alpen und Sonsbeck : Bauern protestieren wieder auf der Autobahnbrücke

Die Landwirte rollen mit ihren Schleppern wieder an die Autobahn und senden mit blinkenden Rundleuchten ein Signal. Foto: Schulmann

Alpen/Sonsbeck Diesmal richtet sich der Blick auf die Agrarpolitik und ihre befürchteten Folgen im eigenen Land. Die Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln sei gefährdet, sagen die Bauern.

Die im Netzwerk „Land schafft Verbindung“ (LSV) organisierten Landwirte haben ihre Protestaktionen fortgesetzt und haben sich für Montagabend erneut verabredet, um von Alpen und Sonsbeck bei Einbruch der Dämmerung erneut mit ihren blinkenden Schleppern auf die Brücken zu rollen, die die Autobahn 57 überspannen. Frank Terhorst, Sprecher der LSV-Gruppierung aus Sonsbeck, erläuterte im Gespräch mit der Redaktion, dass zwar weiter die Ausein­andersetzungen zwischen Bauern und Regierung in den benachbarten Niederlanden Anlass seien auch hierzulande auf die Straße statt auf die Felder zu ziehen.

„Aber diesmal liegt der Schwerpunkt unseres Protestes darauf, auf die Lage in Deutschland aufmerksam zu machen, wo ebenfalls viele Betriebe aufgrund strenger Vorgaben von Seiten des Gesetzgebers existenzielle Sorgen haben“, sagte Terhorst am Nachmittag. Er ging nach den Rückmeldungen in den sozialen Netzwerken davon aus, dass sich am Abend wie bereits am vergangenen Donnerstagabend (wir berichteten ausführlich) rund 40 Schlepper von Alpen und Sonsbeck auf den Weg an die Autobahn begeben würden, um zwischen 20.30 bis gegen und 22 Uhr ein Zeichen zu setzen. Diesmal sei der friedliche Protest auch bei der Polizei angemeldet worden, berichtete Terhorst.

„Ständig neue Auflagen, Gesetze, Verordnungen der Landwirtschaftspolitik führen dazu, dass immer weniger Nahrungsmittel vor Ort produziert werden können“, schreibt der LSV in NRW. Manches sei nachvollziehbar, vieles aber nicht, sagt Frank Terhorst: „Was wir brauchen und fordern sind wissenschaftsbasierte Regeln und keine ideologisch motivierten Auflagen.“

Die bisherige Politik führe in der Konsequenz dazu, „dass die Versorgungssicherheit mit Grundnahrungsmitteln in Deutschland in naher Zukunft schon gefährdet ist“. Der aktuelle Selbstversorgungsgrad liege hierzulande bei 88 Prozent und drohe weiter zu fallen, so der Landwirt aus Sonsbeck. Das habe „kaum kalkulierbare Folgen“ für die Konsumentinnen und Konsumenten.

Auf diese Zusammenhänge wolle man mit der neuerlichen Protestaktion an den Autobahnen zu Beginn aufmerksam machen. Wenn in den kommenden Tagen aber die Hitze komme, sei dafür keine Zeit mehr. Dann sei der Bauer auf dem Feld gefordert. „Wir werden sicherlich jetzt nicht alle paar Tage zu solchen Protesten aufrufen“, so Frank Terhorst. „Das würde sich dann irgendwann auch abnutzen.“

(bp)