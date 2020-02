Gemeinschaftsgrundschule in Alpen : Ernährungsführerschein bestanden

Alpen An der Alpener Gemeinschaftsgrundschule zum Wald gehört der Unterricht über Lebensmittel für Drittklässler fest ins pädagogische Programm.

Entspannung ist spürbar. Schließlich haben die Drittklässler der Gemeinschaftsgrundschule Zum Wald am Morgen ihre theoretische Prüfung für den Ernährungsführerschein hinter sich gebracht. Mit Erfolg. Niemand ist durchgefallen. Klar. Bevor es den Führerschein mit Passbild und Schulstempel gibt, steht aber noch die Praxis auf dem Programm. Die Freude am Umgang mit Lebensmitteln, die Zubereitung und der gemeinsame Genuss geben den Kindern absolute Sicherheit. Die Schulküche ist zugleich Esszimmer, wo in Gemeinschaft an den eingedeckten Tischen das gegessen wird, was zubereitet worden ist.