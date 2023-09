Kultur in Rheinberg Frank Pape liest, der Volkschor Moers singt

Volkschor Moers singt Lieder von Udo Jürgen bis Abba Die Evangelische Kirchengemeinde Rheinberg lädt zu einem Kulturkaffee mit Musik ein. Am Samstag, 16. September, 15 Uhr, gibt der Volkschor Moers in der Kirche an der Rheinstraße 42 ein Konzert unter dem Motto „I want to break free, Abba mit Sahne“. Auf dem Programm stehen Schlager und Popmusik. Die Bandbreite reicht von Udo Jürgens bis Abba und Queen. Das Konzert dauert eine knappe Stunde. Im Anschluss daran gibt es Kaffee und Kuchen im Gemeindesaal an der Kirche. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang ist eine Spende für die Musiker erwünscht. Auch Kaffee und Kuchen gibt es gegen eine Spende für die musikalische Arbeit.